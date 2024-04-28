Вбивство українців у Німеччині: підозрюваного росіянина доправили до слідчого судді

Підозрюваного у вбивстві росіянина затримали ввечері після нападу за його домашньою адресою.

В Німеччині 57-річного підозрюваного у вбивстві двох українців росіянина доставили за запитом прокуратури до слідчого судді.

Про це повідомили в пресслужбі головного управління поліції Баварії.

Як зазначається, підозрюваного у вбивстві росіянина затримали ввечері після нападу за його домашньою адресою.

Прокуратура невідкладно клопотала про арешт 57-річного росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців. Його сьогодні, 28 квітня, передали до слідчого судді для з’ясування питання щодо тримання його під вартою.

Точний перебіг подій, передумови та мотиви тепер є предметом розслідування кримінальної поліції.

Додамо, що трагедія сталася ввечері 27 квітня. Росіянин важко поранив двох чоловіків, після чого зник з місця інциденту. Коли на місце прибула швидка, один з постраждалих вже помер, інших помер вже у лікарні під час реанімаційних заходів.

Нагадаємо, що вбиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями. Українці проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоко зарізав їх.

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