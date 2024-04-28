Наступ РФ на Донеччині: ворог нещадно атакує – де найважчі бої

Лише на одному Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито аж 40 атак росіян.

Загалом протягом доби, 28 квітня, на фронті зафіксовано аж 112 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загроза з півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Велика Писарівка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

Де найкривавіші бої

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області. Там ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

Часів Яр і околиці на карті / Фото: Deepstatemap

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито аж 40 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та Семенівка Донецької області. Там окупанти намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Семенівка і Бердичі, втрату яких підтвердив Сирський / Фото: Deepstatemap

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Архангельське, Сокіл та Новопокровське Донецької області.

Інші напрямки

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Лиманському напрямку відбито 14 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області. Противник завдав авіаудару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області.

Там росіяни, за підтримки авіації, 11 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед яких Малинівка, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

Ситація на лівому березі Дніпра

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Також, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління противника.

Раніше головком Сирський визнав, що ситуація на фронті значно загострилася і підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині.

Читайте також: