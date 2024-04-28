Війна в Україні триватиме до виборів у США - Боррель

Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США, які відбудуться цієї осені.

Російський диктатор Володимир Путін може відкласти будь-яке своє рішення щодо війни в Україні, зокрема, її закінчення, до президентських виборів у США.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

За його словами, Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США, які відбудуться цієї осені.

“Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну”, - наголосив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що Боррель пояснив, чому США не збиватимуть російські ракети над Україною.

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