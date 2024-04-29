Разблокировка помощи от США: Зеленский рассказал, что поступает в Украину

Российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США, отметил Владимир Зеленский.

В Украину пока поступает не все из новой помощи от США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Кое-что начало поступать. В деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина подробно обсуждает с партнерами по НАТО ситуацию на фронте, украинские возможности и возможности международных партнеров для поддержки сил обороны Украины.

"Российская армия сейчас пытается повернуть в свою пользу ситуацию, когда мы ожидаем поставок от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому оперативность в поставках означает стабилизацию фронта", — подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что речь идет об артиллерийских снарядах 155-го калибра, дальнобойном оружии и противовоздушной обороне, прежде всего системы Patriot.

"Это то, что есть у партнеров. И то, что сейчас должно работать здесь в Украине для уничтожения российских террористических амбиций. Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям, и вместе мы должны сорвать российское наступление. Все необходимые для этого средства есть у партнеров", – отметил глава государства.

Кроме темы противостояния агрессии РФ, в переговорах между Украиной и НАТО большое внимание уделяется дальнейшему взаимодействию и реальному объединению сил Украины и Альянса.

"Очевидно, что Украина будет в Альянсе, потому что уже невозможно представить безопасность в Европе и евроатлантическом сообществе без действенного участия Украины и обеспечения такой безопасности. Именно наше государство, наших людей, наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства", – подытожил Зеленский.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов, глава Пентагона Ллойда Остина рассказал, какое оружие получат ВСУ.

Читайте ведущие новости дня: