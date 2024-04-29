СБУ объявила подозрение гендиректору компании-производителя "Калибров"

По данным следствия, подозреваемый принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного российского вторжения.
СБУ собрала доказательства, на основании которых сообщено о подозрении Фариду Абдрахманову — гендиректору российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор", являющейся главным производителем крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что Абдрахманов входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и возглавляет предприятие "Новатор" – главный производитель крылатых ракет "Калибр".
По данным следствия, Абдрахманов был непосредственно причастен к подготовке и осуществлению полномасштабного вторжения России в Украину. Для этого фигурант организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракет в российские войска.
В СБУ напомнили, что оккупанты массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями атак являлись объекты гражданской и критической инфраструктуры, в том числе жилые дома, больницы и предприятия по генерации электроэнергии.
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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Абдрахманову о подозрении в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
"Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленник будет непременно наказан", — заверили в Службе безопасности.
К слову, ранее СБУ во взаимодействии с правительством и руководством одного из стратегических заводов Харькова сорвала попытку россиян получить новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.
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