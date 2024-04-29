СБУ оголосила підозру гендиректору компанії-виробника "Калібрів"

За даними слідства, підозрюваний брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного російського вторгнення.

СБУ зібрала докази, на підставі яких повідомлено про підозру Фаріду Абдрахманову – гендиректору російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор", яка є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що Абдрахманов входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та очолює підприємство "Новатор" – головний виробник крилатих ракет "Калібр".

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За даними слідства, Абдрахманов був безпосередньо причетний до підготовки та здійснення повномасштабного вторгнення Росії до України. Задля цього фігурант організував серійне виробництво та безперебійні постачання ракет до російських військ.

В СБУ нагадали, що окупанти масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Основними цілями атак були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, зокрема житлові будинки, лікарні та підприємства з генерації електроенергії.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Абдрахманову про підозру у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

"Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисника буде неодмінно покарано", – запевнили у Службі безпеки.

До слова, раніше СБУ у взаємодії з урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

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