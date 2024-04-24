СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ МП – "підказав" ворогу позиції ЗСУ

Ієрархові Московського патріархату загрожує до 8 років позбавлення волі.
Служба безпеки Україн повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ МП Арсенію (Яковенку).
Про це передає пресслужба СБУ.
За даними слідства, під час однієї зі своїх проповідей на літургії він "підказав" росіянам позиції ЗСУ на Донеччині, здавши окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.
Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.
"Крім того, ще до початку повномасштабного вторгнення росії Арсеній висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні та називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом", – йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Ієрархові Московського патріархату загрожує до 8 років позбавлення волі.
Одіозний нардеп Артем Дмитрук, відомий своєю прихильністю до УПЦ МП, повідомив, що Арсенія Яковенка затримали, а у самій Святогірській лаврі проходять обшуки. Правоохоронці цю інформацію не коментують.
Що відомо про митрополита Арсенія
Уродженець Росії митрополит Арсеній Яковенко є одним із впливових ієрархів УПЦ Московського патріархату. Є намісником Святогірської лаври на Донеччині від 1995 року.
Зауважимо, що 2018 року російський терорист і воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков, який одним із перших роздмухував полум'я війни на Донбасі, похвалився, що на початку агресії РФ у 2014 році, ще під час сепаратистських мітингів, його охорона складалася із послушників Святогірської лаври.
"Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської Лаври. Повністю. До останньої людини. Вона була не дуже велика, але тим не менш. У нас одним із підрозділів у слов'янській "бригаді" командував послушник Святогірської Лаври. Причому послушник займав досить серйозну посаду в Лаврі", – сказав терорист Стрєлков.
Як пише DW, ще 2019 року Арсеній не визнавав агресію Росії, а війну на Донбасі називав "громадянською".
На початку січня цього року журналісти видання LB повідомляли, що президент Зеленський призупинив громадянство низки ієрархів УПЦ Московського патріархату. Серед них нібито і митрополит Арсеній.
Нагадаємо, що Московський патріархат офіційно оголосив війну в Україні “священною” і назвав її кінцеву мету - "входження України до зони виняткового впливу Росії".
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