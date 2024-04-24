СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ МП – "підказав" ворогу позиції ЗСУ

Служба безпеки Україн повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ МП Арсенію (Яковенку).

Про це передає пресслужба СБУ.

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За даними слідства, під час однієї зі своїх проповідей на літургії він "підказав" росіянам позиції ЗСУ на Донеччині, здавши окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.

"Крім того, ще до початку повномасштабного вторгнення росії Арсеній висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні та називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом", – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Ієрархові Московського патріархату загрожує до 8 років позбавлення волі.

Одіозний нардеп Артем Дмитрук, відомий своєю прихильністю до УПЦ МП, повідомив, що Арсенія Яковенка затримали, а у самій Святогірській лаврі проходять обшуки. Правоохоронці цю інформацію не коментують.

СБУ чомусь вирішила заблюрити обличчя ієрарха, хоча вказала його ім'я / Фото: СБУ

Що відомо про митрополита Арсенія

Уродженець Росії митрополит Арсеній Яковенко є одним із впливових ієрархів УПЦ Московського патріархату. Є намісником Святогірської лаври на Донеччині від 1995 року.

Зауважимо, що 2018 року російський терорист і воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков, який одним із перших роздмухував полум'я війни на Донбасі, похвалився, що на початку агресії РФ у 2014 році, ще під час сепаратистських мітингів, його охорона складалася із послушників Святогірської лаври.

"Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської Лаври. Повністю. До останньої людини. Вона була не дуже велика, але тим не менш. У нас одним із підрозділів у слов'янській "бригаді" командував послушник Святогірської Лаври. Причому послушник займав досить серйозну посаду в Лаврі", – сказав терорист Стрєлков.

Як пише DW, ще 2019 року Арсеній не визнавав агресію Росії, а війну на Донбасі називав "громадянською".

На початку січня цього року журналісти видання LB повідомляли, що президент Зеленський призупинив громадянство низки ієрархів УПЦ Московського патріархату. Серед них нібито і митрополит Арсеній.

Нагадаємо, що Московський патріархат офіційно оголосив війну в Україні “священною” і назвав її кінцеву мету - "входження України до зони виняткового впливу Росії".

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