Их обязательно нужно отсоединять от электросети: 4 устройства, которые всегда "тянут" свет

Наверное, в каждом доме есть такие приборы,которые практически никогда не выключаются из розетки. А зря, ведь они способны "тянуть" свет даже тогда, когда не работают. Рассказываем, какие бытовые приборы не следует оставлять включенными, даже если вы ими не пользуетесь.

Какие приборы обязательно нужно выключать из розетки, потому что они "тянут" свет

Водонагреватели. Наверное, это самый энергозатратный прибор из всех. Он работает постоянно, поэтому его лучше выключать на ночь и тогда, когда вы уходите из дома.

Наверное, это самый энергозатратный прибор из всех. Он работает постоянно, поэтому его лучше выключать на ночь и тогда, когда вы уходите из дома. Кондиционеры и обогреватели. Если такие приборы включены, они будут работать постоянно, так как могут автоматически включаться при понижении температуры воздуха. Поэтому их лучше отсоединять от электросети, когда вы ими не пользуетесь.

Если такие приборы включены, они будут работать постоянно, так как могут автоматически включаться при понижении температуры воздуха. Поэтому их лучше отсоединять от электросети, когда вы ими не пользуетесь. Зарядки. Да, наверное мы все оставляем их в розетках после использования, но так поступать не следует. Их нужно извлекать после того, как устройство зарядилось. Зарядки могут потреблять электроэнергию даже тогда, когда мы ничего не заряжаем. Поэтому, чтобы зря не тратить электроэнергию, их лучше отсоединять от электросети.

Да, наверное мы все оставляем их в розетках после использования, но так поступать не следует. Их нужно извлекать после того, как устройство зарядилось. Зарядки могут потреблять электроэнергию даже тогда, когда мы ничего не заряжаем. Поэтому, чтобы зря не тратить электроэнергию, их лучше отсоединять от электросети. Компьютеры. Этот прибор также следует выключать, хотя этого практически никто не делает. Ведь оставлять устройство в спящем режиме или ожидании значительно проще, чем выключить. Компьютер также потребляет энергию, когда он включен в розетку, поэтому, если вы не будете им пользоваться следующие 30 минут, его лучше выключить.

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