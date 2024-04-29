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Все соседи будут завидовать вашей клумбе: какие цветы лучше сажать в мае

Все соседи будут завидовать вашей клумбе: какие цветы лучше сажать в мае

Какие цветы лучше всего сажать в мае / Фото: Freepik

По посевному календарю май – это идеальный месяц для высадки цветов, которые будут быстро расти на весеннем солнце.

Последний месяц весны – самое горячее время для огородников, ведь сколько всего нужно высадить, окучить, удобрить и уже даже прополоть. А еще в мае все украинские хозяйки занимаются своими клумбами, чтобы потом наслаждаться красотой цветов до осени. Рассказываем, какие цветы лучше сажать в мае, чтобы любовали глаз до наступления осенних холодов.

Какие цветы лучше сажать в мае: советы экспертов

  • Чернобривцы. Наверное, нет ни одного украинского подворья, где бы не развевались чернобривцы. Это самые популярные цветы среди других, что не удивительно, потому что они неприхотливы в уходе, хорошо растут и цветут до глубокой осени. Чернобривцы лучше сеять в дерновую почву на солнечном участке, тогда они будут быстро расти и обильно цвести.
  • Цинии. Невозможно представить летнюю клумбу без этого яркого цветка. Цинии любят питательную хорошо увлажненную почву. Поэтому их следует подкармливать, если земля на приусадебном участке не очень плодородна. И не следует забывать поливать цветы, они не любят засуху. Тогда растение отблагодарит вас буйным цветом, который будет привлекать к вашему двору большое количество бабочек.
  • Лаванда. Это многолетнее растение любит солнце и тепло, поэтому лучше его сажать на хорошо освещенном участке. Аромат этого цветка будет разноситься за пределы вашего домохозяйства, а его спокойный цвет будет миловать глаз.
  • Шалфей. Посадите растение в плодородную хорошо увлажненную почву на солнечном участке. Тогда шалфей отблагодарит вас обильным цветом и невероятным благоуханием, которое будет расходиться далеко за пределы вашего подворья.

Какие еще цветы посадить в мае 2024 года

В последний месяц весны также высаживают цветы, выращиваемые через рассаду, это:

  • астры,
  • братцы,
  • тюльпаны,
  • нарциссы,
  • календула,
  • хризантема,
  • васильки,
  • петуния.

Также в начале мая хорошо сажать колокольчики, флоксы, георгины, а в конце – канны, калы и лилии. Из однолетних растений в мае можно высадить: герань, космеи и фуксию.

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