Все соседи будут завидовать вашей клумбе: какие цветы лучше сажать в мае

По посевному календарю май – это идеальный месяц для высадки цветов, которые будут быстро расти на весеннем солнце.
Последний месяц весны – самое горячее время для огородников, ведь сколько всего нужно высадить, окучить, удобрить и уже даже прополоть. А еще в мае все украинские хозяйки занимаются своими клумбами, чтобы потом наслаждаться красотой цветов до осени. Рассказываем, какие цветы лучше сажать в мае, чтобы любовали глаз до наступления осенних холодов.
Какие цветы лучше сажать в мае: советы экспертов
- Чернобривцы. Наверное, нет ни одного украинского подворья, где бы не развевались чернобривцы. Это самые популярные цветы среди других, что не удивительно, потому что они неприхотливы в уходе, хорошо растут и цветут до глубокой осени. Чернобривцы лучше сеять в дерновую почву на солнечном участке, тогда они будут быстро расти и обильно цвести.
- Цинии. Невозможно представить летнюю клумбу без этого яркого цветка. Цинии любят питательную хорошо увлажненную почву. Поэтому их следует подкармливать, если земля на приусадебном участке не очень плодородна. И не следует забывать поливать цветы, они не любят засуху. Тогда растение отблагодарит вас буйным цветом, который будет привлекать к вашему двору большое количество бабочек.
- Лаванда. Это многолетнее растение любит солнце и тепло, поэтому лучше его сажать на хорошо освещенном участке. Аромат этого цветка будет разноситься за пределы вашего домохозяйства, а его спокойный цвет будет миловать глаз.
- Шалфей. Посадите растение в плодородную хорошо увлажненную почву на солнечном участке. Тогда шалфей отблагодарит вас обильным цветом и невероятным благоуханием, которое будет расходиться далеко за пределы вашего подворья.
Какие еще цветы посадить в мае 2024 года
В последний месяц весны также высаживают цветы, выращиваемые через рассаду, это:
- астры,
- братцы,
- тюльпаны,
- нарциссы,
- календула,
- хризантема,
- васильки,
- петуния.
Также в начале мая хорошо сажать колокольчики, флоксы, георгины, а в конце – канны, калы и лилии. Из однолетних растений в мае можно высадить: герань, космеи и фуксию.
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