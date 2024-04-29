Все соседи будут завидовать вашей клумбе: какие цветы лучше сажать в мае

По посевному календарю май – это идеальный месяц для высадки цветов, которые будут быстро расти на весеннем солнце.

Последний месяц весны – самое горячее время для огородников, ведь сколько всего нужно высадить, окучить, удобрить и уже даже прополоть. А еще в мае все украинские хозяйки занимаются своими клумбами, чтобы потом наслаждаться красотой цветов до осени. Рассказываем, какие цветы лучше сажать в мае, чтобы любовали глаз до наступления осенних холодов.

Какие цветы лучше сажать в мае: советы экспертов

Чернобривцы. Наверное, нет ни одного украинского подворья, где бы не развевались чернобривцы. Это самые популярные цветы среди других, что не удивительно, потому что они неприхотливы в уходе, хорошо растут и цветут до глубокой осени. Чернобривцы лучше сеять в дерновую почву на солнечном участке, тогда они будут быстро расти и обильно цвести.

Наверное, нет ни одного украинского подворья, где бы не развевались чернобривцы. Это самые популярные цветы среди других, что не удивительно, потому что они неприхотливы в уходе, хорошо растут и цветут до глубокой осени. Чернобривцы лучше сеять в дерновую почву на солнечном участке, тогда они будут быстро расти и обильно цвести. Цинии. Невозможно представить летнюю клумбу без этого яркого цветка. Цинии любят питательную хорошо увлажненную почву. Поэтому их следует подкармливать, если земля на приусадебном участке не очень плодородна. И не следует забывать поливать цветы, они не любят засуху. Тогда растение отблагодарит вас буйным цветом, который будет привлекать к вашему двору большое количество бабочек.

Невозможно представить летнюю клумбу без этого яркого цветка. Цинии любят питательную хорошо увлажненную почву. Поэтому их следует подкармливать, если земля на приусадебном участке не очень плодородна. И не следует забывать поливать цветы, они не любят засуху. Тогда растение отблагодарит вас буйным цветом, который будет привлекать к вашему двору большое количество бабочек. Лаванда. Это многолетнее растение любит солнце и тепло, поэтому лучше его сажать на хорошо освещенном участке. Аромат этого цветка будет разноситься за пределы вашего домохозяйства, а его спокойный цвет будет миловать глаз.

Это многолетнее растение любит солнце и тепло, поэтому лучше его сажать на хорошо освещенном участке. Аромат этого цветка будет разноситься за пределы вашего домохозяйства, а его спокойный цвет будет миловать глаз. Шалфей. Посадите растение в плодородную хорошо увлажненную почву на солнечном участке. Тогда шалфей отблагодарит вас обильным цветом и невероятным благоуханием, которое будет расходиться далеко за пределы вашего подворья.

Какие еще цветы посадить в мае 2024 года

В последний месяц весны также высаживают цветы, выращиваемые через рассаду, это:

астры,

братцы,

тюльпаны,

нарциссы,

календула,

хризантема,

васильки,

петуния.

Также в начале мая хорошо сажать колокольчики, флоксы, георгины, а в конце – канны, калы и лилии. Из однолетних растений в мае можно высадить: герань, космеи и фуксию.

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