Антитренды маникюра 2024 года: о каких дизайнах стоит забыть

В мире "маникюра" каждый год появляются новые тенденции и стили, которые, в свою очередь, вытесняют прошлогодние актуальные варианты. В 2024 году настоящих модниц ждет пора природных оттенков и форм.

А вот о главных антритрендах в маникюре 2024 года – рассказываем дальше.

Кислотные оттенки

Кислотные оттенки долгое время были одним из трендовых в мире маникюра. Насыщенные цвета выражали их индивидуальность и творчество через ногти. Многие женщины предпочитали яркие кислотные цвета, дополняли это все наклейками, бусинками и так далее. На смену этому придет минимализм, сдержанность и простота. Но не стоит унывать в тренде останутся яркие оттенки розового и зеленого.

Кисотный маникюр вышел из моды

Кисотный маникюр вышел из моды

Длинные ногти

Такие ногти оставались на пике популярности многие годы. Но владельцы больших размеров, как никто другой, знают, что такой маникюр не практичен, не удобен, а также часто ломается и отслаивается. Из-за длинных ногтей 2024 года отходят на задний план.

Длинные ногти

Нарощенные ногти

Такие ногти позволяли женщине выглядеть как можно лучше при любых обстоятельствах. Однако со временем, этот тренд все же превратился в безвкусицу. В 2024 – акцент на естественности.

Мастера маникюра говорят, что главное правильно подобрать форму и цвет, и ваши руки будут выглядеть привлекательно и естественно.

Нарощенные ногти

Нарощенные ногти

Нарощенные ногти

Темно-красный цвет

Цвет оставался чуть ли не классическим миллион лет подряд. Он являлся универсальным вариантом для многих женщин. Однако в 2024 году этот вариант покрытия ногтей будет считаться не модным. Специалисты по нейлиндустрии рекомендуют обратить внимание на другие оттенки красного, например светло-красный.

Темно-красный маникюр — антитренд 2024

Темно-красный маникюр — антитренд 2024

Темно-красный маникюр — антитренд 2024

Желе ногти

Мода на желе-ногте ворвалась к нам в 2023 году и приобрела незаурядную популярность через сеть Тик-ток. Этот тренд предполагал применение специальных гелевых лаков или геля для создания насыщенного, прозрачного и голубого эффекта на ногтях. Опять же – в этом году естественность возвращается.

Желе-маникюр

Французский маникюр

Геометрический дизайн

Соответствующий вариант предусматривал использование геометрических форм, линий – кругов, треугольников, квадратов, робмов и т.д. Эти фигуры часто использовались для создания абстрактных и минималистических изображений. В этом году такие ногти резко теряют популярность.

Французский маникюр

Даже такая классика, как французский маникюр в этом году, стала одним из антритрендов. На смену белой полоске пришли варианты разных цветов.

Французский маникюр

Мятно-зеленый

Такой оттенок уже давно получил статус устаревшего. Его опередил светлый небесно-голубой. Оба цвета имеют общую черту – пастельность. Да и даже сочетаются вместе в маникюре, они хорошо.

Мятный маникюр

Мятный маникюр

Мраморный дизайн

Если вам нравился данный тренд, то в этом сезоне присмотритесь к полупрозрачным чудесным вариантам в стиле кварца. Во-вторых, зрелым женщинам лучше делать ставку на однотонное покрытие. Чем мягче и естественнее это выглядит, тем младше образ.

Мраморный маникюр

Мраморный маникюр

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