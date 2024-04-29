Антитренды маникюра 2024 года: о каких дизайнах стоит забыть

Мода на естественность растет.
В мире "маникюра" каждый год появляются новые тенденции и стили, которые, в свою очередь, вытесняют прошлогодние актуальные варианты. В 2024 году настоящих модниц ждет пора природных оттенков и форм.
А вот о главных антритрендах в маникюре 2024 года – рассказываем дальше.
Кислотные оттенки
Кислотные оттенки долгое время были одним из трендовых в мире маникюра. Насыщенные цвета выражали их индивидуальность и творчество через ногти. Многие женщины предпочитали яркие кислотные цвета, дополняли это все наклейками, бусинками и так далее. На смену этому придет минимализм, сдержанность и простота. Но не стоит унывать в тренде останутся яркие оттенки розового и зеленого.
Длинные ногти
Такие ногти оставались на пике популярности многие годы. Но владельцы больших размеров, как никто другой, знают, что такой маникюр не практичен, не удобен, а также часто ломается и отслаивается. Из-за длинных ногтей 2024 года отходят на задний план.
Нарощенные ногти
Такие ногти позволяли женщине выглядеть как можно лучше при любых обстоятельствах. Однако со временем, этот тренд все же превратился в безвкусицу. В 2024 – акцент на естественности.
Мастера маникюра говорят, что главное правильно подобрать форму и цвет, и ваши руки будут выглядеть привлекательно и естественно.
Темно-красный цвет
Цвет оставался чуть ли не классическим миллион лет подряд. Он являлся универсальным вариантом для многих женщин. Однако в 2024 году этот вариант покрытия ногтей будет считаться не модным. Специалисты по нейлиндустрии рекомендуют обратить внимание на другие оттенки красного, например светло-красный.
Желе ногти
Мода на желе-ногте ворвалась к нам в 2023 году и приобрела незаурядную популярность через сеть Тик-ток. Этот тренд предполагал применение специальных гелевых лаков или геля для создания насыщенного, прозрачного и голубого эффекта на ногтях. Опять же – в этом году естественность возвращается.
Геометрический дизайн
Соответствующий вариант предусматривал использование геометрических форм, линий – кругов, треугольников, квадратов, робмов и т.д. Эти фигуры часто использовались для создания абстрактных и минималистических изображений. В этом году такие ногти резко теряют популярность.
Французский маникюр
Даже такая классика, как французский маникюр в этом году, стала одним из антритрендов. На смену белой полоске пришли варианты разных цветов.
Мятно-зеленый
Такой оттенок уже давно получил статус устаревшего. Его опередил светлый небесно-голубой. Оба цвета имеют общую черту – пастельность. Да и даже сочетаются вместе в маникюре, они хорошо.
Мраморный дизайн
Если вам нравился данный тренд, то в этом сезоне присмотритесь к полупрозрачным чудесным вариантам в стиле кварца. Во-вторых, зрелым женщинам лучше делать ставку на однотонное покрытие. Чем мягче и естественнее это выглядит, тем младше образ.
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