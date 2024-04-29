Антитренди манікюру 2024: про які дизайни варто забути

У світі "манікюру" щороку з'являються нові тенденції та стилі, які, своєю чергові, витісняють торішні актуальні варіанти. 2024 року на справжніх модниць чекає пора прирдодних відтінків та форм.

А от про головні антритренди в манікюрі 2024 року - розповідаємо далі.

Кислотні відтінки

Кислотні відтінки тривалий час були одним із трендових у світі манікюру. Насичені кольори, які виражали їх індивідуальність і творчість через нігті. Багато жінок надавали перевагу яскравим кислотним кольорам, доповнювали це все наклейками, бусинками і так далі. На заміну цьому прийде мінімалізм, стриманість та простота. Але не варто сумувати у тренді залишаться яскраві відтінки рожевого та зеленого.

Кисотний манікюр вийшов з моди

Кисотний манікюр вийшов з моди

Довгі нігті

Такі нігті залишалися на піку популярності багато років поспіль. Але власники великих розмірів, як ніхто інший знають, що такий манікюр не практичний, не зручний, а також часто ламається і відшаровується. Через довгі нігті 2024 року відходять на задній план.

Довгі нігті

Нарощені нігті

Такі нігті дозволяли жінці виглядати якнайкраще за будь-яких обставин. Однак з часом, цей тренд все ж перетворився в несмак. У 2024 - акцент на природності.

Майстри манікюру кажуть, що головне правильно підібрати форму та колір і ваші руки будуть виглядати привабливо і природно.

Нарощені нігті

Нарощені нігті

Нарощені нігті

Темно-червоний колір

Колір залишався ледь не класичним мільйон років поспіль. Він був універсальним варіантом для багатьох жінок. Однак 2024 року цей варіант покриття нігтів вважатиметься не модним. Фахівці з нейліндустрії рекомендують звернути увагу на інші відтінки червоного, наприклад, світло-червоний.

Темно-червоний манікюр - антитренд 2024

Темно-червоний манікюр - антитренд 2024

Темно-червоний манікюр - антитренд 2024

Желе-нігті

Мода на желе-нігті увірвалася до нас 2023 року та набула неабиякої популярності через мережу Тік-ток. Цей тренд передбачав застосування спеціальних гелевих лаків або гелю для створення насиченого, прозорого та блакитного ефекту на нігтях. Знову ж таки - цього року природність повертається.

Желе-манікюр

Французький манікюр

Геометричний дизайн

Відповідний варіант передбачав використання геометричних форм, ліній - кругів, трикутників, квадратів, робмів тощо. Ці фігури часто застосовували для створення абстрактних та мінімалістичних зображень. Цього року такі нігті різко втрачають популярність.

Французький манікюр

Навіть така класика як французький манікюр цього року стала одним з антритрендів. На заміну білій смужкі прийшли варіанти різних кольорів.

Французький манікюр

М'ятно-зелений

Такий відтінок уже давно отримав статус застарілого. Його випередив світлий небесно-блакитний. Обидва кольори мають спільну рису – пастельність. Та й навіть поєднуються разом у манікюрі вони добре.

М'ятний манікюр

М'ятний манікюр

Мармуровий дизайн

Якщо вам подобався даний тренд, то цього сезону придивіться до напівпрозорих нюдових варіантів у стилі кварцу. По-друге, зрілим жінкам краще робити ставку на однотонне покриття. Чим м’якше і природніше це виглядає, тим молодший образ.

Мармурний манікюр

Мармурний манікюр

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