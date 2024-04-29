Наступ росіян: у ДПС розповіли, як готуються на кордоні

Влітку росіяни нібито готують масштабний наступ в Україні. Не тільки кордон із Росією є небезпечним напрямком для України. Також загроза може виходити з боку Білорусі, хоча там наразі немає значних підрозділів ЗС РФ.

Спікер Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, яка ситуація на кордоні.

"За тим, що там відбувається, стежать підрозділи розвідки. Ми тримаємо ситуацію під контролем, щоб у випадку небезпеки вчасно зреагували на цьому напрямку. Але ми не сидимо склавши руки в очікуванні, ми укріплюємо цей кордон від Волині до Чернігівщини", — сказав він.

Речник ДПСУ додав, що ворожі сили можуть зупинити тільки українські військові. Жодні фортифікаційні споруди самі по собі не зможуть зупинити ворожі війська.

Водночас лінії оборони відіграють серйозну роль. Вони захищають особовий склад і дають можливість продовжувати бойові дії.

Крім того, подібні заходи дають змогу знищувати окупантів ще на підступах. Водночас, з його слів, на кордоні з Росією ситуація відрізняється від того, що відбувається біля Білорусі.

"Стосовно можливого наступу ворога, то наразі у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало їм можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії", — додав він.

Нагадаємо, низка західних ЗМІ опублікувала свої бачення подальшого сценарію війни в Україні. Так, є оцінки, що війна не триватиме роками, а може бути призупинена чи то "заморожена" вже 2024 року; є великий ризик втрати територій та просування окупантів углиб країни; є загроза що в липні війська РФ можуть знову опинитися під Києвом.

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