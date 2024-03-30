Снаряди для України: естонський міністр зробив невтішну заяву

Низка європейських країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів для ЗСУ за ініціативою Чехії. Однак грошей все ще бракує.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише ERR.

Очільник естонського оборонного відомства зазначив, що місця, де можна придбати снаряди, існують, але питання полягає у грошах.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів - це приблизно три мільярди євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. Зараз можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", – сказав Певкур.

З його слів, суму, якої бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петро Павло заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які б могли доправити до України. Політик уточнив, що боєприпаси можна доправити за кілька тижнів, але для цього потрібне фінансування. До закупівлі, окрім Чехії, приєдналися ще 18 країн.

Днями президент Чехії оголосив, що постачання українським військовим артилерійських боєприпасів розпочнеться протягом кількох тижнів.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Чехії зробив нову заяву щодо можливої присутності в Україні військ країн НАТО.

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