Наступление россиян: в ГПС рассказали, как готовятся на границе

Летом россияне якобы готовят масштабное наступление в Украине. Не только граница с Россией является опасным направлением для Украины. Также угроза может исходить со стороны Беларуси, хотя там нет значительных подразделений ВС РФ.

Спикер Государственной пограничной службы (ГНСУ) Андрей Демченко в интервью "Укринформу" рассказал, какая ситуация на границе.

"За происходящим там следят подразделения разведки. Мы держим ситуацию под контролем, чтобы в случае опасности вовремя среагировали на этом направлении. Но мы не сидим сложа руки в ожидании, мы укрепляем эту границу от Волыни до Черниговщины", — сказал он.

Спикер ГНСУ добавил, что вражеские силы могут остановить только украинские военные. Никакие фортификационные постройки сами по себе не смогут остановить вражеские войска.

В то же время, линии обороны играют серьезную роль. Они защищают личный состав и позволяют продолжать боевые действия.

Кроме того, подобные мероприятия позволяют уничтожать оккупантов еще на происках. В то же время, по его словам, на границе с Россией ситуация отличается от того, что происходит на территории Беларуси.

"Что касается возможного наступления врага, то сейчас у врага недостаточно сил, чтобы совершить полномасштабное вторжение, которое дало бы им возможность достичь какой-то стратегической цели. Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", — добавил он.

Напомним, ряд западных СМИ опубликовал свои видения дальнейшего сценария войны в Украине. Есть оценки, что война не будет длиться годами, а может быть приостановлена или "заморожена" уже в 2024 году; имеется большой риск потери территорий и продвижения оккупантов в глубь страны; есть угроза, что в июле войска РФ могут снова оказаться под Киевом.

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