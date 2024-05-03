Штрафи для ухилянтів переглянули: що загрожує за неявку до ТЦК

Для ухилянтів, які, наприклад, порушують правила військового обліку, не оновили свої дані під час особливого періоду, знову переглянули штрафи.

Як розповів у коментарі для ТСН.ua представник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, наразі є комітетська правка до відповідного законопроєкту, яка пропонує карати порушників мобілізаційного законодавства.

"Найсуворіше грошове покарання, яке пропонується – це штраф від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн. Такі штрафи пропонуються для фізичних осіб. Комітет врахував цю правку. Суми штрафів від 153 тис. грн до 204 тис. грн є неактуальними", – каже Олександр Бакумов.

За його словами, штраф у 200 тис. грн він вважає занадто великим.

"Сплата такої суми не може бути змістом і метою штрафу", – каже Бакумов, уточнюючи, що головна мета – дисциплінування громадян, встановлення на військовий облік.

"Якщо не став – штраф", – резюмує він.

Як стягнуть штраф у разі несплати

Своєю чергою адвокат Микола Максимов, який знається, зокрема, і на питаннях мобілізації, розповів про механізм стягнення штрафу та наслідки його несплати.

"Зараз ТЦК у разі правопорушення з боку військовозобов’язаного оформлює протокол про притягнення до адмінвідповідальності. Цей протокол направляється до суду, і суд вирішує питання про притягнення особи до відповідальності та накладення штрафу", – каже Микола Максимов.

Він продовжує: "Вже після цього це передається державному виконавцеві для того, щоб він накладав обмеження на банківські картки, арештовував майно. Зараз діє лише такий механізм".

За словами адвоката, зараз ТЦК має такі повноваження: "ТЦК може скласти протокол, але якщо особа прийшла до ТЦК. Без людини цей протокол не можуть скласти, тому що військовозобов'язаний має бути ознайомлений зі своїми правами. Підписати або відмовитися від підпису. А в законопроєкті пропонується таке, що протокол складати необов’язково".

Резюмуючи, адвокат додає: "За логікою, ТЦК однаково має звернутися до суду, щоб була постанова суду про притягнення особи до адмінвідповідальності. Після цього передається виконавцеві. У відкритих джерелах я читав про те, що ТЦК хочуть надати повноваження ухвалювати постанови про притягнення особи до відповідальності, щоб жодного суду не було. Але таке ще не затверджено. Можуть з’явитися корупційні ризики через те, що влада буде у керівників ТЦК".

За словами Миколи Максимова, нікуди не зникає ризик арешту банківських рахунків і майна в разі несплати штрафу.

Раніше повідомлялося про те, чи позбавлять житла та автівки через неявку до ТЦК.

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