Сікорський: Путін може закінчити війну за п'ять хвилин

Завершення війни можливе тоді, коли Путін зрозуміє, що не переможе.

Один дзвінок російського диктатора Володимира Путіна міністру оборони Сергію Шойгу може завершити війну проти України "за п'ять хвилин". Сподіватися на якісь чергові домовленості з Росією небезпечно.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF 24, відповідаючи на запитання, коли, на його думку, може закінчитися війна РФ проти України.

"Війна може закінчитися за п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але до цього висновку агресор ще не дійшов", – сказав він.

Раніше Радослав Сікорський заявив, що Китай може змусити Путіна закінчити війну в Україні. Він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні, підкресливши , що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.