Сикорский: Путин может закончить войну за пять минут

Завершение войны возможно тогда, когда Путин поймет, что не победит.

Один звонок российского диктатора Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу может завершить войну против Украины "за пять минут". Надеяться на какие-нибудь очередные договоренности с Россией опасно.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF 24, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может закончиться война РФ против Украины.

"Война может закончиться за пять минут. Одним телефонным звонком Путина к Шойгу. Это агрессивная колониальная война, и она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но к этому выводу агрессор еще не пришел", – сказал он.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что Китай может вынудить Путина закончить войну в Украине. Он отметил, что Евросоюз мог бы увеличить военную помощь Украине, подчеркнув , что стоимость общей финансовой помощи ЕС Украине даже выше, чем США.