Как Кремль использует РПЦ для войны против Украины: ISW проанализировал события на Пасху

РПЦ прилагает усилия, чтобы сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

Подконтрольная Кремлю Русская православная церковь воспользовалась праздником Пасхи 5 мая, чтобы продолжить свои усилия по привлечению внутренней поддержки войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Глава РПЦ патриарх Кирилл обратился с пасхальным посланием, в котором заявил, что Россия переживает "тяжелые" и "судьбоносные" испытания. Он назвал российские земли "священными". Кирилл призвал людей молиться за российские власти и военных. Кирилл выразил надежду, что Бог приведет к прекращению "междоусобной" войны в Украине.

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Присутствовавший на богослужении президент России Владимир Путин поблагодарил патриарха за его "плодотворное сотрудничество" в "нынешний сложный период". Диктатор заявил, что РПЦ и другие христианские конфессии сохраняют российское наследие и общественные ценности.

Как сообщило российское независимое издание "Можем объяснить", телеканал "Звезда" Минобороны РФ транслировал это богослужение и удалил все зрительские комментарии с призывами к миру.

Аналитики отметили, что российские власти систематически подавляли религиозную свободу в стране как вопрос государственной политики и преследовали некоторые христианские конфессии. Российские власти также систематически преследуют Православную Церковь Украины, протестантов, римо-католиков и другие не принадлежащие к РПЦ конфессии на оккупированных территориях Украины.

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В отчете также сообщается, что РПЦ постоянно поддерживает войну в Украине, а руководство церкви лишило сана нескольких священнослужителей, отказавшихся продвигать введенные Кремлем молитвы в поддержку полномасштабного вторжения в Украину.

"РПЦ МП также недавно назвала войну России в Украине экзистенциальной "священной войной" и одобрила документ об идеологической политике, объединяющий несколько кремлевских идеологических нарративов в очевидных усилиях сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России", – пришли к выводу аналитики ISW.

Напомним, в марте так называемый всемирный русский народный собор под председательством патриарха Кирилла издал "приказ", в котором война в Украине называется "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

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