Курс валют на 6 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 6 мая установил официальный курс доллара на уровне 39,39 грн. Он подешевел сразу на 14 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро вырос на 3 копейки и стоит 42,33 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,78 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,9 грн. Покупают за 40,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,75 грн. Продают по 42,9 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"УкрСиббанк" – 39,30-39,85 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"УкрСиббанк" – 42,00-42,90 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66-9,88 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Чего ждать дальше от курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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