Взрывы на Днепропетровщине: власти сообщили о попадании

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Поздно вечером 5 мая и в ночь на 6 мая российские войска атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Поцелил дроном-камикадзе по Марганецкой громаде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Враг не прекращает терроризировать Никопольщину. Вечером попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде. Еще два около полуночи направил на Червоногригорьевскую. Там повредил высоковольтную линию электропередач. Остальная ночь в районе прошла тихо. Как и в целом по области - без прилетов", - написал чиновник.

По его словам, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 6 мая Украина пережила очередную атаку России. Где сбивали беспилотники и гремели взрывы — читайте ЗДЕСЬ.

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