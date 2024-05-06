Вибухи на Дніпропетровщині: влада повідомила про влучання

На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Пізно ввечері 5 травня та у ніч проти 6 травня російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Поцілив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог не припиняє тероризувати Нікопольщину. Ввечері поцілив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач. Решта ночі в районі минула тихо. Як і в цілому по області – без прильотів", - написав посадовнць.
За його словами, на щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 6 травня Україна пережила чергову атаку Росії. Де збивали безпілотники та гриміли вибухи - читайте ТУТ.
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