Курс валют в Україні: долар завмер, на чому тепер можна заробити від травня до липня

На валютному ринку – стабільність, курс долара майже не рухається, як поплавець у штиль і за відсутності кльову. Так, долар зараз недешевий, під 40 гривень, але багато хто вважає: аби не гірше. Що це – затишшя перед бурею, чи навпаки, курс завмер усерйоз і надовго?

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (6-12 травня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку коливання курсу долара і євро весь тиждень були у межах 10 копійок. Перед вихідними встановився невеликий низхідний тренд. На неділю середній курс долара склав 39,85 грн/долар (-7 коп.) у продажу і 39,30 (-15 коп.) у купівлі.

Найнижча ціна продажу долара становила 39,70 грн/долар, найвища – 40 грн/долар. Максимальна ціна купівлі долара була 39,60 грн/долар.

Середній курс євро за тиждень поступово знизився з 43 до 42,91 грн/євро (-9 коп.) у продажу і з 42,40 до 42,30 (-10 коп.) у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара майже не мінявся, коливання були у межах 5 коп. як у продажу, так і в купівлі. При цьому спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, зменшився з 20 до 15 коп., що вказувало на невисоку активність як покупців, так і продавців. На неділю, 5 травня, середній курс продажу встановився 39,79 грн/долар (+1 коп. за тиждень), курс купівлі – 39,50 (-9 коп.).

Курс євро за тиждень змінився помітніше: з 43,05 до 42,95 грн/євро у продажу (-10 коп.) і з 42,78 до 42,60 у купівлі (-18 коп.) На неділю середній курс продажу встановився 42,90 грн/євро, курс купівлі 42,65.

Нацбанк на минулому тижні щодня міняв офіційний курс долара та євро то вгору, то вниз, але лише на кілька копійок. У підсумку гривня дещо зміцнилась, як до долара, так і до євро.

На понеділок, 6 травня, регулятор встановив офіційний курс 39,40 грн/долар і 42,34 грн євро. Тобто за тиждень, гривня зміцнилась до долара на 20 коп., до євро – на 10 коп.

Такий тренд триває другий тиждень, за цей час гривня "відіграла" у долара 49 коп., у євро – лише 4 коп., завдяки тому, що у котируванні пари євро-долар на світових ринках євро за цей час зміцнився до долара. Тепер співвідношення долар/євро становить 1,075, а було 1,07.

"Після позитивного рішення наприкінці квітня Сполучених Штатів щодо військової допомоги Україні (на 61 млрд доларів – Авт.), курс на міжбанківському ринку стабілізувався й чітко сформував свої межі, – говорить Андрій Шевчишин. – Нижче 39,5 грн за долар його не пускає НБУ з держбанками, а на підходах до 40 грн за долар Нацбанк гасить курс валютними інтервенціями. Тож в умовах "керованої гнучкості" маємо стійкий коридор, це 39,5-40 грн за долар. Причому за наявності помітного перевищення у квітні попиту на валюту над пропозицією, бо за минулий місяць міжбанку кліенти банків купили доларів на мільярд більше, ніж продали. Це максимальний об'єм дефіциту валюти на міжбанку по кліентських операціях з початку року".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти важають, що період стабільності курсу гривні прогнозується досить тривалим.

"Я не бачу значних ризиків для курсу, бо НБУ має всю повноту як фінансових, так і регуляторних важелів, аби стримати перекоси на ринку, – впевнений Андрій Шевчишин. – Тож, якщо курс сильно полетить "не туди", це також буде рішенням Нацбанку. Але навряд чи вони таке допустять. Реальні ризики для гривні зберігаються, поки тривають воєнні дії. Однак фінансових стабілізаторів зараз достатньо, щоб мати збалансовану ситуацію на ринку".

Олег Пендзин також не знаходить чинників, які можуть вплинути на порушення нинішньої рівноваги.

"Чергові транші фінансової допомоги від західних партнерів ми отримали і, сподіваюсь, отримуватимемо надалі у повному обсязі, - говорить Олег Пендзин. – Найбільший ризик – це напружена ситуація на фронтах, утім не видно, яким чином ворог може досягнути вирішальних успіхів. Тому мій короткостроковий прогноз – на валютному "фронті" також матимемо принаймні тиждень стабільності".

Олександр Охріменко додав: нещодавно Національний банк провів опитування серед комерційних банків щодо бачення ними ситуації на фінансовому ринку. Результати опитування оптимістичні: обсяги депозитів збільшуються, кредитування зростає, відсоткові ставки по кредитах знижуються. Тобто банки пристосувались працювати в умовах війни. Це опосередковано і позитивно впливає на валютний ринок.

"А поточного тижня матимемо приблизно таку ж стабільність курсу, як і на попередньому. Додатковим фактором стабільності стане Великдень і післясвяткові дні", – підбив підсумки Олександр Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Експерти не дали однозначної поради, чи варто зараз купувати або продавати валюту.

Олег Пендзин твердо впевнений у надійності гривневих депозитів як джерела для отримання прибутку.

"Тепер купувати долари можуть тільки затяті песимісти, які не вірять жодним прогнозам фінансових аналітиків, – підкреслив Олег Пендзин. – Хоча вже неодноразово з цифрами в руках доведено: гривневі депозити наразі вигідніші, ніж готівкова валюта "під матрацем", такий мій прогноз на найближчі три місяці. Ще прибутковішою є купівля гривневих облігацій внутрішнього держзайму, але для отримання зиску потрібно мати капітал не менше 40 тисяч гривень".

Олександр Охріменко не вважає, що альтернативи гривневим заощадженням нема. Експерт зробив цікавий підрахунок: у середині січня готівковий долар у продажу коштував найдешевше в цьому році – 38,20 грн/долар у продажу. Станом на 5 травня середній курс його купівлі банками і обмінними пунктами становить 39,30 грн/долар, а максимальний – 39,60. Тобто зараз на кожному доларі, купленому в січні, можна заробити 1,10-1,30 грн, це 3,4% за квартал або майже 14% річних, навіть більше, ніж на банківських депозитах.

"Розрахунок дещо умовний, зроблений для випадку, якщо долари здати сьогодні, а не через рік, - підкреслив експерт. – Але поспішати з продажем не потрібно, бо навряд чи у грудні поточного року долар буде дешевший, ніж зараз. Важко сказати, чи вдасться отримати такий же прибуток через три місяці, якщо придбати долари по нинішньому курсу 39,85 грн. Для цього на початку серпня один готівковий долар має коштувати у продажу не менше 41,70, у купівлі – не менше 41,20 грн, навряд чи ми побачимо такий курс. Однак, хто бажає – може ризикнути".

Андрій Шевчишин також не очікує влітку значної девальвації гривні і пропонує утриматись від купівлі валюти найближчим часом.

"У березні гривня була серед лідерів девальвації, але позитивне для України рішення США щодо військової і фінансової допомоги зняло багато питань для гривні принаймні до кінця літа, – аргументував експерт. – У квітні гривня девальвувала лише на 1,4%, а у березні майже на 2,5%. Три місяці – з травня по липень – найкращий час для заробітку на гривневих депозитах. Приваблює і можливість інвестицій у дорогоцінні метали. Наприклад срібло у банківських зливках, яке є набагато доступнішим, ніж золото, у квітні здорожчало на 5,3%".

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