Експерт пояснив, чому військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі

Військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК за новими правилами.
У новому законі про мобілізацію немає статусу "обмежено придатних". Відтак особа є або придатною, або непридатною.
Про це розповів юрист Юрій Танасійчук розповів в ефірі КИЇВ24.
Він пояснив, що люди з певними типами хвороб, які потребують реабілітації, отримують відтермінування ВЛК на певний період.
Після цього вони мають знову пройти ВЛК по класифікації “придатний” чи “непридатний”.
"У зв’язку з тим, що багато куплено медичних довідок, усі військовозобов’язані мають впродовж 9 місяців ще раз пройти ВЛК. Я сподіваюся, що це ВЛК поставить крапку в питанні вседозволеності та купівлі-продажу медичних висновків", - додав він.
Нагадаємо, в Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.