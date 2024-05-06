Експерт пояснив, чому військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі

Військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК за новими правилами.

У новому законі про мобілізацію немає статусу "обмежено придатних". Відтак особа є або придатною, або непридатною.

Про це розповів юрист Юрій Танасійчук розповів в ефірі КИЇВ24.

Він пояснив, що люди з певними типами хвороб, які потребують реабілітації, отримують відтермінування ВЛК на певний період.

Після цього вони мають знову пройти ВЛК по класифікації “придатний” чи “непридатний”.

"У зв’язку з тим, що багато куплено медичних довідок, усі військовозобов’язані мають впродовж 9 місяців ще раз пройти ВЛК. Я сподіваюся, що це ВЛК поставить крапку в питанні вседозволеності та купівлі-продажу медичних висновків", - додав він.

Нагадаємо, в Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.

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