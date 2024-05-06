Эксперт объяснил, почему военнообязанные будут проходить ВЛК дважды

Военные и военнообязанные будут проходить ВЛК по новым правилам.

В новом законе о мобилизации нет статуса " ограниченно пригодных ". Следовательно, лицо является либо пригодным, либо непригодным.

Об этом рассказал юрист Юрий Танасийчук рассказал в эфире КИЇВ24.

Он пояснил, что люди с определенными типами болезней, нуждающихся в реабилитации, получают отсрочку ВЛК на определенный период.

После этого они должны снова пройти ВЛК по классификации "пригодный" или "непригодный".

"В связи с тем, что много куплено медицинских справок, все военнообязанные должны в течение 9 месяцев еще раз пройти ВЛК. Я надеюсь, что этот ВЛК поставит точку в вопросе вседозволенности и купли-продажи медицинских выводов", - добавил он.

Напомним, в Украине упразднили статус "ограниченно пригодный". Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодны или непригодны для военной службы.

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