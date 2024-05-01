Стоит ли сейчас покупать доллары: член Совета НБУ рассказал о судьбе гривны

Сегодня гривневая доходность значительно больше долларовой. В то же время, национальная валюта Украины в отдельные периоды ослабляется, а в отдельные – усиливается, поэтому о конкретных прогнозах относительно курса речь не идет.

Об этом сказал член Совета НБУ Василий Фурман во время телемарафона.

"Покупать доллары – однозначно нет. Сегодня гривневая доходность, например, покупая военные облигации или кладя на депозит в банке, она значительно больше, чем долларовая доходность... Да, гривна в отдельные периоды ослабляется, гривна в отдельные периоды усиливается. Может ли гривна усиливаться?.. Да, однозначно может. Но сейчас никто вам не скажет конкретных курсов, как это будет", – сказал Фурман.

Напомним, Нацбанк Украины установил официальный курс валют на четверг, 2 мая.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, поднимет ли НБУ курс доллара.

Читайте также: