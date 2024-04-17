ПАСЕ приняла сенсационные решения о Путине, РПЦ и российских НПЗ

Выборы президента РФ названы нечестными и несправедливыми, поэтому в ПАСЕ призывают прекратить все контакты с преступными путинскими властями.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла ряд важных решений, касающихся легитимности переизбрания Владимира Путина президентом РФ, деятельности Русской православной церкви и возможности Украины наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщил в среду, 17 апреля, народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

В решении ПАСЕ президентские выборы в России 17 марта назвали "так называемыми" и вместо формулировки "далеки от честных и справедливых" использовали более радикальное – не честные и несправедливые.

"ПАСЕ обращается к странам-членам Совета Европы, странам-наблюдателям (США и другим) в Европейский Союз остановить все контакты с преступной путинской властью", — сообщил Гончаренко.

Кроме того, ПАСЕ единогласно признала Русскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния. Патриарх Кирилл и иерархи РПЦ признаны соучастниками преступлений России против Украины во имя "русского мира".

“Кстати, а что там с УПЦ МП? Долго мы будем медлить, чтобы наконец запретить этих чертей?" – риторически спрашивает украинский нардеп.

Еще одним решением ПАСЕ признала российские НПЗ легитимными целями ВСУ.

“Очень важное решение. ВСУ имеют полное право уничтожить все российские НПЗ”, — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о поддержке восстановления Украины с использованием российских активов.

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