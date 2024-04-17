ПАРЄ ухвалила сенсаційні рішення про Путіна, РПЦ та російські НПЗ

Вибори президента РФ названо нечесними та несправедливими, тому в ПАРЄ закликають припинити усі контакти зі злочинною путінською владою.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила низку важливих рішень, які стосуються легітимності переобрання Володимира Путіна президентом РФ, діяльності Російської православної церкви та можливості України завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомив у середу, 17 квітня, народний депутат, член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

У рішенні ПАРЄ президентські вибори в Росії 17 березня назвали “так званими” і замість формулювання “далекі від чесних і справедливих” використали більш радикальне - не чесні і несправедливі.

“ПАРЄ звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів (США та інших) до Європейського Союзу зупинити всі контакти зі злочинною путінською владою”, - повідомив Гончаренко.

Окрім того, ПАРЄ одноголосно визнала Російську православну церкву інструментом кремлівської пропаганди та впливу. Патріарха Кирила та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів Росії проти України в імʼя “русского міра”.

“До речі, а що там з УПЦ МП? Довго ми будемо зволікати, щоб нарешті заборонити цих фсбешних чортів?” - риторично запитує український нардеп.

Ще одним рішенням ПАРЄ визнала російські НПЗ легітимними цілями ЗСУ.

“Дуже важливе рішення. ЗСУ мають повне право знищити всі російські НПЗ”, - наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України з використанням російських активів.

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