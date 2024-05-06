Чего Украина может ожидать от июльского саммита НАТО – мнение главы МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне Запад должен убедить диктатора Владимира Путина в готовности к долгосрочному конфликту с Россией и долгосрочной поддержке Украины.

Об этом он сказал в интервью RMF24.

"Надеюсь, что мы наметим практические планы по укреплению безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина смогла присоединиться к евроатлантическим институтам", — сказал глава МИД Польши.

Журналисты издания напомнили, что Украина надеется услышать конкретные предложения во время саммита НАТО, однако Сикорский заявил, что не стоит "создавать нереалистичные ожидания, которые невозможно оправдать".

Радослав Сикорский также прокомментировал вопрос, когда может закончиться война.

"Война может закончиться через пять минут. Одним телефонным звонком Путина Шойгу. Это агрессивная колониальная война, и она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но агрессор еще не пришел к такому выводу", – резюмировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Напомним, НАТО определило две "красные линии", чтобы вступить в войну Украины с РФ.

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