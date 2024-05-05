НАТО определило две "красные линии", чтобы вступить в войну Украины с РФ — Repubblica

Журналисты рассказали, при каких условиях возможно прямое вмешательство НАТО в войну в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях заявил, что если бы россияне прорвали линию фронта в Украине и государство попросило о помощи, то Франция бы думала о вводе войск. По данным СМИ, НАТО неофициально определило, по крайней мере, две "красные линии", при которых возможно прямое вмешательство Альянса в войну в Украине.

Об этом пишет издание Repubblica.

Как отмечает Repubblica, по состоянию на данный момент нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск в Украину, а описанные "красные линии" следует рассматривать только в качестве оценки возможных планов на случай чрезвычайных ситуаций, например, привлечения в войну в Украине третьих сторон.

Первая "красная линия" касается прямого или косвенного участия третьей стороны (страны - ред.), например, в случае возможного прорыва на северо-западе Украины.

Как пишет издание, "это бы создало коридор между Украиной и Беларусью".

"Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", - говорится в статье.

Вторая "красная линия" касается военной провокации против Прибалтики или Польши или целенаправленного нападения на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но и просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", — пишет Repubblica.

Напомним, в МИД РФ заявили, что НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией.

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