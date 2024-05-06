В Сумской области прогремели 22 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 22 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская общины.
- Великописаревское общество: враг бил из артиллерии (10 взрывов).
- Эсманьская община: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
- Хотинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Юношеская община: зафиксирована атака FPV-дронов (2 взрыва).
- Краснопольское общество: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольское общество: осуществлен обстрел из минометов (4 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.
Читайте также:
- Обстрел Харьковщины на Пасху погибла 88-летняя женщина
- В Сумской области раздалось 214 взрывов
- Россияне атаковали Харьков: есть пострадавшие и разрушения