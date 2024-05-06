В Сумской области прогремели 22 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 22 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская общины.

Великописаревское общество: враг бил из артиллерии (10 взрывов).

Эсманьская община: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

Хотинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Юношеская община: зафиксирована атака FPV-дронов (2 взрыва).

Краснопольское общество: произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).

Белопольское общество: осуществлен обстрел из минометов (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.

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