В Сумах раздались взрывы: в части области пропал свет

Перед взрывами военные объявили в регионе воздушную тревогу.

В Сумах в ночь на 6 мая прозвучала серия взрывов, после чего в части города исчезла электроэнергия.

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Об этом говорится в сообщении Суспильного.

В сообщении указывается, что. Взрывы раздались около 00:06.

Перед взрывами военные объявили в регионе воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников.

Позже местное издание "Кродон Медіа" сообщило, что после взрывов в части города исчез свет. Также местные жители сообщили, что свет исчез в Ахтырке, Белополье и других населенных пунктах.

Позже Сумская ОВА сообщила, что оккупанты ударили по энергетическим объектам области. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.

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