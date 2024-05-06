В Сумах раздались взрывы: в части области пропал свет

Перед взрывами военные объявили в регионе воздушную тревогу.
В Сумах в ночь на 6 мая прозвучала серия взрывов, после чего в части города исчезла электроэнергия.
Об этом говорится в сообщении Суспильного.
В сообщении указывается, что. Взрывы раздались около 00:06.
Перед взрывами военные объявили в регионе воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников.
Позже местное издание "Кродон Медіа" сообщило, что после взрывов в части города исчез свет. Также местные жители сообщили, что свет исчез в Ахтырке, Белополье и других населенных пунктах.
Позже Сумская ОВА сообщила, что оккупанты ударили по энергетическим объектам области. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.
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