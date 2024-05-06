У Сумах пролунали вибухи: у частині області зникло світло

Перед вибухами військові оголосили у регіоні повітряну тривогу.
У Сумах в ніч проти 6 травня пролунала серія вибухів, після чого у частині міста зникла електроенергія.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
У повідомленні вказується, що. Вибухи пролунали близько 00:06.
Перед вибухами військові оголосили у регіоні повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників.
Пізніше місцеве видання "Кордон Медіа" повідомило, що після вибухів у частині міста зникло світло. Також місцеві жителі повідомили, що світло зникло в Охтирці, Білопіллі та інших населених пунктах.
Пізніше Сумська ОВА повідомила, що окупанти вдарили по енергетичним обʼєктах області. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову атакували Харківщину, Синєгубов розповів про постраждалих.
Читайте також:
- Обстріл Харківщини на Великдень: загинула 88-річна жінка
- На Сумщині пролунало 214 вибухів
- Росіяни атакували Харків: є постраждалі та руйнування