Байден привітав православних з Великоднем і згадав про війну

Американський президент пообіцяв молитися і працювати заради миру і справедливості для всіх людей.

У неділю, 5 травня, президент США Джо Байден привітав православних християн східного обряду з Великоднем, згадавши про людей, які страждають від війни та переслідувань.

Привітання було опубліковане на офіційному сайті Білого дому.

"Воскресіння Ісуса Христа нагадує нам про велику любов Бога до нас і силу світла над темрявою. Ми разом із православними християнами дякуємо за ці та інші благословення та знову присвячуємо себе турботі про тих, хто найбільше потребує", - написав американський президент, додавши, що до його привітань долучається перша леді Джил Байден.

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Вітаючи православні християнські громади у всьому світі зі святкуванням Великодня, Байден особливо акцентував на тих, хто тепер страждає від війни, очевидно, маючи на увазі українців.

"У цю священну пору ми з особливою любов’ю згадуємо про людей, які страждають від війни та переслідувань. Ми будемо продовжувати молитися і працювати заради миру і справедливості для всіх людей", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше видання Politico припустило, що президент США Джо Байден менше говоритиме про Україну, щоб задобрити електорат перед прийдешніми виборами.

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