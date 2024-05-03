Перед виборами Байден менше говоритиме про Україну - Politico

Президент Джо Байден менше говоритиме про Україну, щоб задобрити електорат перед прийдешніми виборами у США.

Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, схвалення Конгресом 60 млрд доларів допомоги Києву — велика зовнішньополітична перемога Байдена. Однак багато американців стурбовані насамперед економічними проблемами в США. Саме їх на свій бік хочуть залучити демократи.

Видання пише, що центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена буде справа демократії: від війни в Україні до теми абортів, освіти та зброї у США.

У матеріалі йдеться, що безперервного піару для посилення підтримки України "не передбачається". Крім того, як заявив неназваний чиновник Білого дому, коли Конгрес ухвалив рішення про допомогу Києву, це перестало бути настільки "актуальним питанням".

Нагадаємо, президент США Джо Байден та ексочільник Білого дому Дональд Трамп набрали необхідну кількість голосів делегатів для висування на вибори від своїх партій. За Трампа наразі готові проголосувати 48% виборців, за Байдена — 43%.

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