Перед выборами Байден будет меньше говорить об Украине — Politico

Команда действующего президента намерена обращаться к электорату, обеспокоенному экономическими проблемами.
Президент США Джо Байден будет меньше говорить об Украине, чтобы задобрить электорат перед грядущими выборами.
Об этом пишет издание Politico.
По словам журналистов, одобрение Конгрессом 60 млрд долларов помощи Киеву – большая внешнеполитическая победа Байдена. Однако многие американцы обеспокоены, прежде всего, экономическими проблемами в США. Именно их на свою сторону хотят привлечь демократы.
Издание пишет, что центральным компонентом предвыборной кампании Байдена станет дело демократии: от войны в Украине до темы абортов, образования и оружия в США.
В материале говорится, что непрерывного пиара для усиления поддержки Украины "не предполагается". Кроме того, как заявил неназванный чиновник Белого дома, когда Конгресс принял решение о помощи Киеву, это перестало быть столь "актуальным вопросом".
Напомним, президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на выборы от своих партий. За Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, за Байдена — 43%.
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