До України повертаються заморозки: де і коли суттєво знизиться температура

Оголошено І рівень небезпеки.
Синоптики попереджають про суттєве зниження температури повітря в Україні. Як наслідок - низці регіонів очікуються заморозки.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. У багатьох областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Погода на Великдень потішить не всіх! Синоптики зробили прогноз на найближчі дні
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи потішить теплом погода на Великдень. За її прогнозом, у неділю, 5 травня, почнуться дощі.
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