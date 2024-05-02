До України повертаються заморозки: де і коли суттєво знизиться температура

Синоптики попереджають про суттєве зниження температури повітря в Україні. Як наслідок - низці регіонів очікуються заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. У багатьох областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Погода на Великдень потішить не всіх! Синоптики зробили прогноз на найближчі дні

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи потішить теплом погода на Великдень. За її прогнозом, у неділю, 5 травня, почнуться дощі.

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