Синоптикиня розповіла, чи потішить теплом погода на Великдень

Наразі в Україні тримається доволі тепла погода, але в суботу, 4 травня, стане трохи свіжіше. На Великдень, 5 травня, почнуться дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчими днями - переважно тепло, хіба в суботу трохи посвіжіє", - каже синоптик.

У неділю, на Великдень, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. Водночас на півдні, на Луганщині та Донеччині, за словами Наталки Діденко, опадів не передбачається", - йдеться у повідомленні.

У Києві вночі 5 травня опадів не буде. Втім, вдень очікується дощ та гроза.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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