Синоптик рассказала, порадует ли теплом погода на Пасху

В Украине держится достаточно теплая погода, но в субботу, 4 мая, станет немного свежее. В Пасху, 5 мая, начнутся дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни — преимущественно тепло, разве что в субботу немного посвежеет", — говорит синоптик.

В воскресенье на Пасху в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и на Харьковщине. В то же время на юге, в Луганской и Донбассе, по словам Наталки Диденко, осадков не предполагается", — говорится в сообщении.

В Киеве 5 мая осадков не будет. Но днем ожидается дождь и гроза.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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