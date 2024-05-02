Кулеба объяснил, почему Россию не зовут на саммит мира

Министр отметил, что общение с РФ возможно только после саммита, и тогда она может стать частью переговоров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не приглашена на Глобальный саммит мира, ведь садиться за ней стол переговоров нет смысла. От РФ невозможно будет добиться добросовестных действий.

Об этом министр сказал в интервью Foreign Policy.

Как отметил Кулеба, Глобальный саммит мира предусматривает коалицию стран, разделяющую общие принципы.

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"Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий. Есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – создание коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы", – пояснил глава МИД.

Поэтому, по его словам, в Глобальном саммите мира не предполагается участие России.

"Цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", – добавил Кулеба.

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Он отметил, что общение с Россией возможно только после саммита, и тогда она может стать частью переговоров.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", – резюмировал украинский министр.

Напомним, организованный по инициативе Украины Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Там мировые лидеры обсудят пути для мирного урегулирования войны в Украине и предотвращения будущих конфликтов. Как заявил в контексте этого президент Украины Владимир Зеленский, "именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

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