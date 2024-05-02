Кулеба пояснив, чому Росію не кличуть на саміт миру

Міністр зазначив, що спілкування з РФ можливе лише після саміту, і тоді вона може стати частиною переговорів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росію не запрошено на Глобальний саміт миру, адже сідати за нею стіл переговорів немає сенсу. Від РФ неможливо буде домогтися сумлінних дій.

Про це міністр сказав у інтерв'ю Foreign Policy.

Як зазначив Кулеба, Глобальний саміт миру передбачає коаліцію країн, яка поділяє спільні принципи.

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"Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший – це успіх на полі бою, а другий – створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи", – пояснив голова МЗС.

Тому, за його словами, у Глобальному саміті миру не передбачається участь Росії.

"Мета цього саміту – об'єднати країни, що розділяють принципи й підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", – додав Кулеба.

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Він зазначив, що спілкування з Росією можливе лише після саміту, і тоді вона може стати частиною переговорів.

"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", – резюмував український міністр.

Нагадаємо, організований з ініціативи України Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Там світові лідери обговорять шляхи для мирного врегулювання війни в Україні та запобігання майбутнім конфліктам. Як заявив у контексті цього президент України Володимир Зеленський, "саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

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