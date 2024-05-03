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Війська РФ зайшли на авіабазу США у Нігері

Війська РФ зайшли на авіабазу США у Нігері

Військові РФ зайшли на американську базу у НІгері / Фото: reuters.com

Цей крок послідував після вимоги хунти Нігеру, щоб війська США залишили країну.

Російські війська увійшли на авіабазу у Нігері, де перебувають війська Сполучених Штатів.

Про це інформує Reuters з посиланням на високопосадовця з Пентагону.

Повідомляється, що війська РФ зайняли окрему територію на базі 101, яка розташована поруч з міжнародним аеропортом Діорі Хамані в столиці Нігеру Ніамеї.

У Пентагоні заявили, що російські війська не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар.

"Ситуація не є чудовою, але в короткостроковій перспективі керована", - заявив представник Пентагону.

Посольства Росії та Нігеру у США відмовились коментувати дану інформацію.

Видання зазначає, що "це також викликає питання щодо долі американських установ у країні після виходу США з країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країна в Африці зближується з Росією і виганяє американських військових.

Крім того, ми раніше інформували, що одна з країн Африки стала постачальником запчастин для літаків РФ.

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