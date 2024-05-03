На Сумщині зафіксовано 215 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 215 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Миколаївська громада: ворог бив з міномету (15 вибухів) та здійснив атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено обстріл з міномету (10 вибухів), атаку FPV-дронів (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (15 вибухів), здійснили пуски ракет НАР з літака (4 вибухи) і атаку FPV-дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА снарядів ВОГ (2 вибухи), атаку FPV-дронів (4 вибухи), артобстріли (33 вибухи).

Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів), з танку (5 вибухів).

Миропільська громада: відбулися артилерійські обстріли (49 вибухів) та атака FPV-дронів (5 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з АГС (10 вибухів), мінометів (13 вибухів), артилерії (6 вибухів).

Новослобідська громада: були артилерійські обстріли (17 вибухів).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжує щоденно атакувати Харків та область.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура.

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