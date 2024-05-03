В Сумской области зафиксировано 215 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 215 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Николаевская община: враг бил из миномета (15 взрывов) и совершил атаку FPV-дронов (2 взрыва).

Краснопольское общество: осуществлен обстрел из миномета (10 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва).

Средино-будская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (15 взрывов), совершили пуски ракет НАР с самолета (4 взрыва) и атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревское общество: зафиксирован сброс с БпЛА снарядов ВОГ (2 взрыва), атаку FPV-дронов (4 взрыва), артобстрелы (33 взрыва).

Хотинская община: совершены обстрелы из артиллерии (10 взрывов), минометов (5 взрывов), из танка (5 взрывов).

Миропольское общество: произошли артиллерийские обстрелы (49 взрывов) и атака FPV-дронов (5 взрывов).

Белопольское общество: враг бил из АГС (10 взрывов), минометов (13 взрывов), артиллерии (6 взрывов).

Новослободская община: были артиллерийские обстрелы (17 взрывов).

Эсманьская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает ежедневно атаковать Харьков и область.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура.

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