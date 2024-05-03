Росія готується до наступу в районі Харківщини та Сумщини - ГУР

Разом з тим у росіян не достатньо сил для захоплення великих міст.

Росія може готувати наступ в районі Харківської та Сумської областей на північному сході, але у неї недостатньо сил для захоплення обласних центрів.

Таку думку в інтерв'ю The Economist висловив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він заявив, що час наступу росіян на Донбасі залежить від української оборони, але основний наступ Росії може розпочатися наприкінці травня або на початку червня.

Крім того, за даними ГУР, Росія задіяла в Україні 514 000 військових. Ця цифра перевищує оцінку верховного головнокомандувача НАТО Крістофера Каволі, який минулого місяця заявив про 470 000 російських військових на території України.

Крім того, північне угруповання Росії, яке базується по той бік кордону від Харкова, наразі налічує 35 000 осіб, але може розширитися до 50 000 - 70 000 військовослужбовців. Також Москва формує резерв у розмірі від 15 000 до 20 000 чоловік в центральній Росії, яких можуть задіяти до основних сил.

Всіх цих сил не достатньо для захоплення великого міста, але достатньо для виконання меншого завдання.

"Швидка операція, щоб увійти і вийти — можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум — це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", - заявив Скібіцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ може почати великий наступ на Україну під час саміту НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти повільно, але впевнено наступають, а ЗСУ змушені економити снаряди.

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