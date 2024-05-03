Астрологічний прогноз на 3 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання перебувають під забороною, тож найкраще присвятити день відпочинку.

Символ дня: Судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, нефритовий, малахітовий

Щасливі камені дня: тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, загрожує серйозними наслідками, тому зволікати з лікуванням не слід.

Харчування дня: можна пробувати нову дієту, постувати і голодувати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: до екстрасенсорних здібностей, які відкрилися, необхідно поставитися максимально уважно – вони можуть допомогти розібратися у найскладнішій та заплутаній ситуації.

Сни дня: сни цього місячного дня оманливі – не варто їм довіряти.

Табу дня: необхідно побоюватися води у всіх її видах – від ложки до моря.

Цитата дня: «Лінощі роблять всяку справу важкою» (Бенджамін Франклін).

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