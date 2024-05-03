Астрологический прогноз на 3 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начинания находятся под запретом: поэтому лучше всего посвятить день отдыху.

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, чревата серьезными последствиями, поэтому медлить с лечением не следует.

Питание дня: можно пробовать новую диету, постится и голодать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: один из лучших дней на садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: к отрывшимся экстрасенсорным способностям необходимо максимально внимательно – они могут помочь разобраться в самой сложной и запутанной ситуации.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня обманчивы – не стоит им доверять.

Табу дня: необходимо опасаться воды во всех ее видах – от ложки до моря.

Цитата дня: «Лень делает всякое дело трудным» (Бенджамин Франклин).

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