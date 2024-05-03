Премьер Грузии отказался от приглашения посетить США

В Тбилиси заявили, что не соглашаются с просьбой США отложить рассмотрение закона об "иностранных агентах".

Власти Грузии отказались от приглашения посетить Соединенные Штаты для обсуждения стратегического партнерства и помощи от Вашингтона.

Об этом информирует Эхо Кавказа.

В Министерстве иностранных дел Грузии подтвердили информацию, что премьер-министр получил такое приглашение. Но перед визитом в Вашингтоне просили отложить рассмотрение законопроекта об "иностранных агентах".

"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было дано подробное объяснение", — говорится в заявлении МИД.

В свою очередь в посольстве США в Грузии выразили сожаление из-за отказа грузинских властей от приглашения Соединенных Штатов.

"Недавно мы пригласили чиновников правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с чиновниками США. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения. Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано.", – заявил Данниган.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о протестах в стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии в результате протестов пострадали 8 человек.

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