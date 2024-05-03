Украина имеет право наносить удары по территории России западным оружием — глава МИД Британии

Великобритания будет ежегодно выделять 3 млрд. фунтов стерлингов на военную помощь для Украины.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по объектам на территории России, поскольку Москва так же наносит удары по территории Украины.

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Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете полностью понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищается", — сказал Кэмерон.

Кроме того, он заявил, что Великобритания будет ежегодно выделять 3 млрд. фунтов стерлингов на военную помощь для Украины.

"Мы будем предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования", — сказал он.

Также глава МИД Великобритании поздравил выделение военной помощи Украине со стороны США, но ушел от вопроса, как возможное переизбрание Трампа повлияет на поддержку Киева Вашингтоном.

"Не нам решать, кого американцы изберут своим президентом — мы будем работать с кем бы это ни было", — сказал Кэмерон.

Напомним, ранее сообщалось, что Жданов объяснил, когда Украине разрешат избивать по военным объектам на территории РФ западным оружием.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Латвии Барба Браже заявила, что некоторые западные страны разрешили Украине атаковать их оружием военные объекты на территории России .

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