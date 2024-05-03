Войска РФ зашли на авиабазу США в Нигере

Этот шаг последовал после требования хунты Нигера, чтобы войска США покинули страну.
Российские войска вошли на авиабазу в Нигере, где находятся войска Соединенных Штатов.
Об этом информирует Reuters со ссылкой на чиновника из Пентагона.
Сообщается, что войска РФ заняли отдельную территорию на базе 101, расположенную рядом с международным аэропортом Диори Хамани в столице Нигера Ниамеи.
В Пентагоне заявили, что российские войска не смешиваются с американскими, а используют отдельный ангар.
"Ситуация не замечательная, но в краткосрочной перспективе управляемая", — заявил представитель Пентагона.
Посольства России и Нигера в США отказались комментировать данную информацию.
Издание отмечает, что "это также вызывает вопрос о судьбе американских учреждений в стране после ухода США из страны".
Напомним, ранее сообщалось, что страна в Африке сближается с Россией и изгоняет американских военных.
Кроме того, мы ранее информировали, что одна из стран Африки стала поставщиком запчастей для самолетов РФ.
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