Байден поздравил православных с Пасхой и вспомнил о войне

Американский президент пообещал молиться и работать ради мира и справедливости для всех людей.

В воскресенье, 5 мая, президент США Джо Байден поздравил православных христиан восточного обряда с Пасхой, вспомнив о людях, страдающих от войны и преследований.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

"Воскресение Иисуса Христа напоминает нам о великой любви Бога к нам и силе света над тьмой. Мы вместе с православными христианами благодарим за эти и другие благословения и вновь посвящаем себя заботе о тех, кто больше всего нуждается", — написал американский президент, добавив, что к его поздравлениям присоединяется первая леди Джил Байден.

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Поздравляя православные христианские общины во всем мире с празднованием Пасхи, Байден особо акцентировал внимание на тех, кто теперь страдает от войны, очевидно, имея в виду украинцев.

"В эту священную пору мы с особой любовью вспоминаем о людях, страдающих от войны и преследований. Мы будем продолжать молиться и работать ради мира и справедливости для всех людей", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее издание Politico предположило, что президент США Джо Байден будет меньше говорить об Украине, чтобы задобрить электорат перед грядущими выборами.

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